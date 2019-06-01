زلزال الحلقة 26.. ماجد المصري في الطريق إلى الهاوية

انتهت الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "زلزال" على اكتشاف "ريهام خليل السواح" معرفة زواج زوجها السري "قاسم بيه عضو مجلس النواب" بعدما ضبطته يتحدث بكلام عاطفي مع "خدامته" التي تزوجها سرا.



وأخبرت "ريهام" والدها "خليل السواح" الذي يقوم بدوره النجم ماجد المصري، والذي حضر على الفور إلى زوجها وطلب منه تطليق "زوجته الخدامة" وإلا فإن "ريهام" سوف تطرده من المنزل وتستولى على كل ما يملك بما تملكه في يدها من إقرار وقع عليه "قاسم" منذ زواجهما.



ورفض "قاسم" تطليق زوجته أو التخلى عنها بسبب حملها منه في الشهر الرابع، إلا أن رد "قاسم" جعل "خليل السواح" يهدده بالطرد.



جدير بالذكر أن الحلقة السادسة والعشرين من "زلزال" شهدت زواج "خليل السواح" سرا على زوجته "لميا" بدون علم أسرته، كما شهدت ولادة نجلته أمل والتي أنجبت ولدا.