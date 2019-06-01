غدا.. عرض خاص لـ"الممر" بحضور أبطال الفيلم

يحتفل غدا الأحد، صناع وأبطال فيلم "الممر" السينمائي بأول عرض خاص للفيلم قبل نزوله لدور العرض بأحد مولات التجمع الخامس، وذلك في تمام التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن يتواجد المخرج شريف عرفة مخرج الفيلم ومؤلفه، وأحمد عز بطل الفيلم، وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني وهند صبري، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد.



ومن المقرر أن ينافس الفيلم ضمن أفلام عيد الفطر المبارك.



فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.