محافظ دمياط تستقبل الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.



وتناول اللقاء الذى جاء بحضور اللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتورة مى عزالدين، مدير عام الجودة بجهاز شئون البيئة، المهندس محمد أبوريا، مدير عام نوعية البيئة بفرع المنصورة والمهندس محمد الدالى، مدير إدارة البيئة بالديوان العام عرض عدد من الملفات والتى جاء فى مقدمتها الوقوف على الحالة الفنية للمرصد البيئى بهيئة ميناء دمياط وآليات رفع كفاءته.



وأوضحت محافظ دمياط أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتلافى الملاحظات الواردة بالاجتماع المسبق للرفع المساحى لميناء دمياط وتنفيذ بعض التوصيات من أخذ عينات بشكل دورى من أحواض السفن وإجراء الصيانة الدورية لمحرقتى النفايات الصلبة بالميناء، وتجديد إجراءات الأمن والسلامة المهنية والصحية والحماية المدنية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة واستغلال المرصد البيئى وزيادة المساحات الخضراء.