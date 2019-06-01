النمساوي دومينيك ثيم يتأهل لدور الـ16 بـ"رولان جاروس" للتنس
تأهل النمساوي دومينيك ثيم، لدور الـ16 من بطولة (رولان جاروس) للتنس، إحدى بطولات (جراند سلام) الكبرى، عقب فوزه على الأوروجوياني بابلو كويفاس بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع (6-3) و(4-6) و(6-2) و(7-5).
ويواجه ثيم، في الدور المقبل صاحب الأرض جايل مونفيس الذي أقصى بدوره مواطنه أنطوان هوانج بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-3) و(6-2) و(6-3).
وصعد لنفس الدور الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، عقب تغلبه على الأسترالي جوردن تومسون، بثلاث مجموعات بواقع (6-4) و(6-4) و(6-0)، ليواجه الروسي كاران خاشانوف، الذي تأهل على حساب السلوفاكي مارتن كليزن بثلاث مجموعات بواقع (6-1) و(6-4) و(6-3).