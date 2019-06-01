احتفالية ليلة القدر بقصر ثقافة وادى نطرون (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة وادي النطرون احتفالية بليلة القدر في الليلة السادسة عشر من ليالي القصر الثقافية والفنية.



وتضمن الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه السلام الوطني وبعدها كلمة ترحيب من مدير القصر وكلمة نائب البرلمان عطيه مسعود نائب البرلمان؛ ثم كلمة الشيخ طارق رمضان إمام وخطيب مسجد النور اقدم واكبر مساجد وادي النطرون، يأتى ذلك فى إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليلة القدر.



وأعقبها كلمة للشيخ محمد حسن عمرو، والشيخ محمد حسن عبدالغفار؛ ثم تلاهاعرض فنى مجموعة من الابتهالات الدينية لنجوم القصر سلمي أنور، وأحمد عبد المعز؛ وفى الختام تم تكريم المتفوقين في القرآن الكريم.