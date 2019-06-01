تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

تم مساء اليوم السبت، تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بسبب تدني مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.



وطالبت القمة العربية بمكة التي استضافتها جدة الخميس الماضي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران، ردا على هجمات استهدفت محطتين لضخ النفط داخل السعودية وأخرى على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

قال الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال القمة إن النظام الإيراني مستمر في "تهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شئونها، واعتبر أن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه".



واتفقت الدول العربية، في البيان الختامي للقمة، على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها.