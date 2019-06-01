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رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 08:59 م

أحمد حسن: تجاهل أجيرى عبدالله جمعة «علامة استفهام»

أحمد حسن
أحمد حسن
يحيى عبدالرحمن
dostor.org/2651005

هو اللاعب الوحيد الذى فاز مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الإفريقية ٤ مرات، أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠، وأكثر اللاعبين المصريين خوضًا للمباريات الدولية.
إنه الصقر أحمد حسن، الذى تحاوره «الدستور» فى السطور التالية عن منافسات بطولة أمم إفريقيا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو المقبلين، ورأيه فى اختيارات الجهاز الفنى للفراعنة، وفرصة المنتخب فى الفوز باللقب.

■ بداية.. ما تقييمك لاختيارات خافيير أجيرى لقائمة «الفراعنة» الأخيرة؟
- الاختيارات هى وجهة نظر الجهاز الفنى الذى سيكون هو المسئول الأول والأخير عنها، لكن هناك بعض علامات الاستفهام حول عدم ضم بعض اللاعبين رغم تألقهم أمثال: على جبر فى بيراميدز، وعمرو السولية ورمضان صبحى من الأهلى، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وعبدالله جمعة بالزمالك، خاصة الأخير الذى يقدم أداءً ثابتًا مع فريقه، فضلًا عن الاستعانة بلاعبين لا يلعبون مع أنديتهم بصفة مستمرة.
■ كيف ترى مجموعة مصر؟
- مجموعة متوازنة جدًا، وترتيب المباريات فيها رائع، ويجب الفوز فى اللقاءات الثلاثة، حتى يتسنى للمنتخب اعتلاء قمة المجموعة بسهولة والابتعاد عن الصدام المبكر مع الفرق القوية مثل المغرب أو كوت ديفوار.
■ هل ترى المنتخب قادرًا على تحقيق اللقب؟
- المنتخب قادر على حصد اللقب بما يمتلكه من لاعبين محترفين وبعض المحليين المميزين، بجانب بعض العوامل الأخرى التى ستكون فى صالحه ويجب استغلالها جيدًا، وأهمها الأرض والجمهور، لكن البطولة لن تكون سهلة على الإطلاق كما يتوقع البعض، ويجب أن يكون هناك تركيز ومجهود من اللاعبين والجهاز الفنى داخل الملعب للتتويج بها.
■ طريقة كوبر أم أجيرى.. أيهما الأفضل خلال البطولة؟
- طريقة كوبر دفاعية بحتة أغضبت البعض، وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء خروجنا من الدور الأول فى مونديال روسيا، لأنه اعتمد فقط على الهجمات المرتدة مع التكتل الدفاعى، وهذا لا يصلح نهائيًا مع التطور الحديث فى الفكر والتدريب.
أما أجيرى فهو يبحث دائمًا عن تحقيق الفوز، لكن أتمنى ألا يأتى ذلك على حساب الجوانب الدفاعية، فاللعب بطريقة متوازنة هو الأفضل.
■ البعض يصف الفريق بأنه «منتخب صلاح».. كيف ترى ذلك؟
- أرفض هذه المقولة بشدة، ولا يعقل أن يقف منتخب أو فريق على لاعب بعينه، لأن كرة القدم لعبة جماعية، بدليل أن المنتخب حقق بطولات كثيرة بدون نجوم، وذلك مع احترامى لمحمد صلاح الذى أتوقع له قيادة الفراعنة لتحقيق نتائج مميزة خلال البطولة.
■ ماذا عن المقارنة بين الجيل الحالى وجيل الثلاثية التاريخية ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠؟
- المقارنة بين الجيل الحالى وجيل حقق ٣ ألقاب متتالية سيكون فيه ظلم لكثير من اللاعبين الموجودين حاليًا على الساحة، لأن الجيل الحالى من الصعب عليه تكرار هذا الإنجاز التاريخى مرة أخرى، خاصة أن التفكير والتخطيط أصبح مختلفًا تمامًا.
■ من ترشحه لتجاوز الدور الأول فى المجموعات الأخرى؟
- من المجموعة الثانية أتوقع صعود نيجيريا، ومن الثالثة السنغال والجزائر، والرابعة المغرب وكوت ديفوار، والخامسة تونس وأنجولا، والسادسة الكاميرون وغانا.
■ مَن منها قادر على الوصول للنهائى؟
- هناك منتخبات كثيرة وقوية مؤهلة للوصول إلى النهائى مثل المغرب والسنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر.
■ كيف رأيت فوز الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية؟
- إنجاز جديد للكرة المصرية والقلعة البيضاء، خاصة أنه تحقق بعد مشوار طويل تخطى خلاله الزمالك كثيرًا من المواقف الصعبة وقهر أندية قوية مثل بيترو أتلتيكو الأنجولى واتحاد طنجة وحسنية أغادير المغربيين والنجم الساحلى التونسى وأخيرًا نهضة بركان المغربى.
■ أخيرا ما توقعاتك لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام؟
- أتمنى كمصرى أن يفوز ليفربول من أجل محمد صلاح، ورغم أن «الليفر» هو المرشح الأقوى يبقى توتنهام فريقًا لا يستهان به، وفى المباريات النهائية بشكل خاص لا مجال للتوقعات، لأن هدفًا واحدًا يحرزه أى فريق قد يكون كافيًا للفوز.

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