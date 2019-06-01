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السبت 01/يونيو/2019 - 06:37 م

ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر
إيهاب توحيد
dostor.org/2651000

يلتقي ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ عام 2008 عندما يواجه كل منهما الآخر في العاصمة الإسبانية يوم السبت.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيشارك مشجعوه في 33،226 تذكرة للنهائي ، والتي ستقام في استاد واندا متروبوليتانو الذي يتسع لـ 68،000 بطاقة ، على الرغم من أن العديد منهم سوف يسافرون على أمل العثور على تذكرة ، أو لمجرد الاستمتاع بهذه المناسبة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

الحمر ، الذي خسر أمام ريال مدريد في نهائي العام الماضي ، أنهى مركزين و 26 نقطة فوق سبيرز في الدوري الممتاز.


مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

حظي أسلوبهم في اللعب بالثناء هذا الموسم ، وحصولهم على 97 نقطة وهزيمة واحدة هي الأرقام القياسية الإنجليزية للفريق الذي يحتل المركز الثاني في الصدارة.


لكنهم لم يفزوا بأي شيء منذ وصول المدرب يورغن كلوب في عام 2015 - وخسر الألماني آخر ستة نهائيات ، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 مع بوروسيا دورتموند والعام الماضي مع ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال كلوب يوم الجمعة "كل الظروف كانت مختلفة والفرق مختلفة." "إذا كنت السبب وراء خسارتي ست نهائيات ، عندها يجب أن يقلق الجميع. كان العام الماضي هدفًا عالميًا وهدفين غريبين لا نتنازل عنه عادة وهزمنا".

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

"مسيرتي ليست محظوظة حتى الآن. ليس لدي مشكلة في حياتي المهنية. تسألني زوجتي دائمًا عندما تكون المباراة النهائية لهذا الموسم لأنه منذ عام 2012 ، وبصرف النظر عن عام 2017 ، كان فريقي في النهائيات.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

"لا أرى نفسي خاسرًا وستواجهنا مشكلة إذا فعلت".

فاز ليفربول بالكأس الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا خمس مرات ، وكان آخرها عام 2005. لقد تأهل مرتين إلى ذلك الحين منذ ذلك الحين - هزمه ميلانو عام 2007 وفاز ريال مدريد في العام الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا


على النقيض من ذلك ، يعتبر هذا النهائي هو توتنهام الأول في مسابقة الأندية الأوروبية الأولى. ولم يفزوا بأي كأس خلال السنوات الـ 11 الماضية ، مع أحدث أدواتهم الفضية في كأس رابطة الأندية لعام 2008.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا


يبحث موريسيو بوتشيتينو المدير السابق لإسبانيول وساوثهامبتون عن الكأس الأولى في مسيرته الإدارية وألمح إلى أنه يمكن أن يغادر ويعود إلى بلده الأصلي الأرجنتين إذا حقق ذلك.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

اقترح بوكتينيو أن الطريقة التي يدير بها النادي حالياً بحاجة إلى التغيير. توتنهام لم يوقع على لاعب واحد منذ بطل نصف النهائي لوكاس مورا في يناير 2018.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا


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