يتواجد المجد الأوروبي على الملاعب لناديين إنجليزيين يوم السبت 1-6-2019 ، حيث يستضيف استاد واندا متروبوليتانو نهائي دوري أبطال أوروبا. بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ضمن التاج الأوروبي العودة إلى إنجلترا إما في لندن أو ليفربول.





يهدف فريق الشياطين الحمر ، تحت إشراف يورجن كلوب، المدير الفني للحمر إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخ النادي.









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وفي الوقت نفسه ، فإن توتنهام لموريسيو بوتشيتينو في رحلة برية مثلما لم يشهده النادي من قبل ، ويلعب في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي.





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واستبعد ليفربول بايرن ميونيخ وبورتو وبرشلونة من الوصول إلى النهائي ، بينما تغلب توتنهام على دورتموند ومانشستر سيتي وأياكس.





مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع





فيما يلي نظرة على تقرير الإصابة حيث تم تمكين هاري كين مهاجم الديوك للعودة من فترة إصابة طويلة.





إليك كيف يمكنك مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:





نهائي دوري أبطال أوروبا: ليفربول ضد توتنهام

التاريخ: السبت ، 1 يونيو

الوقت: موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الدولي.

الموقع: استاد واندا متروبوليتانو في مدريد ، إسبانيا.





مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع





قناة تلفزيونية: TNT و Univision Deportes (الإسبانية) بي ان سبورت الرياضية الأولي BEIN SPORTS HD

البث:الدستور مباريات

آخر اخبار ليفربول قبل مباراة توتنهام

وقال نادي يورجن كلوب يوم الجمعة إن فريق ريدز استعاد روبرتو فيرمينو بصحة جيدة لهذا الموسم لكن يبقى أن نرى ما اذا كان سيبدأ.





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أما بالنسبة لـ نابي كيتا، فقد خرج كما هو متوقع. ليفربول على وشك القوة الكاملة ولديه الكثير من الزخم بعد عودته ضد برشلونة. بعد خسارته النهائي في العام الماضي أمام ريال مدريد ، يمكن للريدز استبدال أنفسهم هنا بأكبر الطرق. فاز فريق The Reds على توتنهام مرتين هذا الموسم بنفس خط النتيجة 2-1. بدا فريق ريدز هذا مستعدًا للفوز بالدوري الممتاز والخروج من دوري أبطال أوروبا ، لكن الأمر عكس ذلك الآن. في المركز الثاني في الدوري لمانشستر سيتي يضع الضغط على ريدز أكثر حتى هنا. إنها السنة الرابعة من تجربة كلوب ، وبعد حفنة من الخسائر النهائية ، قد تكون هذه هي اللحظة التي يغير فيها مسيرته المهنية ولاعبيه.





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توتنهام

كل العيون على هاري كين هل سيبدأ ، هل سيلعب؟ نجح توتنهام في الوصول إلى الدور ربع النهائي ونصف النهائي بدونه ، والآن يتعلق الأمر بقرار موريسيو بوتشيتينو تحديد ما إذا كان ينبغي إعادة إدراجه في تشكيلة الفريق وربما التأثير على ديناميكية الفريق. هناك أيضًا فرصة لإبعاده عن مقاعد البدلاء إذا لم تنجح الأمور مبكرا على. إنه وضع صعب ، لكن من الأفضل أن يكون لديه من لا. يعرف توتنهام مدى أهميته بالنسبة لهذا الفريق ، لكن هل شكله الأخير جيد بما يكفي لتبرير إبقائه على مقاعد البدلاء؟ لقد تم التدريب ، ويبدو أنه لائق للعب. فقط الوقت كفيل بإثبات.





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