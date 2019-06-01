"صوت الله".. نجوم المديح فى الصعيد يتحدثون

منذ عهد بعيد، شقت فنون المديح والإنشاد طريقها فى صعيد مصر، حتى أصبحت دائمة الحضور فى الليالى والمناسبات وجزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين هناك.



ومع رسوخ العلاقة بين الإنشاد والصعيد، كان طبيعيًا أن يخرج المداحون المتميزون من الجنوب جيلًا بعد جيل، حاملين لواء إحياء التراث الدينى وتجديد فنون المديح، لتشتهر منهم أسماء مثل عبدالعظيم العطوانى وياسين التهامى وأمين الدشناوى وغيرهم من الأصوات المتميزة التى أثرت الساحة لعقود طويلة وزرعت حب هذا الفن فى قلوب الأجيال الجديدة وعقولها.



ورغم رحيل معظم الرواد، تشهد الفترة الحالية صعود نجوم جدد فى عالم الإنشاد والابتهالات، مثل جابر الذهبى وعبدالله منصور ومصطفى البنبانى ومؤمن محمود من أبناء محافظتى الأقصر وأسوان، الذين التقتهم «الدستور» لتتعرف عن قرب على آخر تطورات عالم المديح فى جنوب الوادى.





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