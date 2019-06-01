الألماني يان - لينارد شتروف يتأهل لثمن نهائي رولان جاروس للتنس

تأهل الألماني يان - لينارد شتروف إلى ثمن نهائي بطولة (رولان جاروس) للتنس، عقب فوزه على الكرواتي بورنا تشوريتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع (4-6) و(6-1) و(4-6) و(7-6) و(11-9).

ويواجه شتروف في الدور المقبل الصربى الصربي، نوفاك دجوكوفيتش الذي أقصى بدوره الإيطالي سالفاتوري كاروسو بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-3) و(6-3) و(6-2).

وكان ستيفانوس تيستيباس تأهل لنفس الدور على حساب فيليب كراينوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع (7-5) و(6-3) و(6-7) و(7-6).

ويواجه تيستيباس في الدور المقبل السويسري ستان فافرينكا الذي أطاح بالبلغاري جريجور ديميتروف بثلاث مجموعات بواقع (7-6) و(7-6) و(7-6).

