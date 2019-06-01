محمد الباز يكتب: رقيق الأرض.. صرخة نظمى لوقا فى وجه الأحياء الموتى

نظمى كان واحدًا من أهل الله الذين عانوا كثيرًا فى حياتهم وبذلوا جهدًا كبيرًا كى يعيشوا مستورين

المفكر الراحل كان يرى أن الإسلام يحض على التفكير ويجادل المنكرين بالمنطق والحجج العقلية الصحيحة.



بعد رحلة بحث أعتقد أنها لم تنته حتى الآن، عثرت على عدد كبير من مقالات الدكتور نظمى لوقا الذى كان يكتب فى عدد من الصحف والمجلات.

وقد تعتقد أنه كان مهمومًا فقط بالكتابات الفلسفية، ورغم أن هذا صحيح، لكنه كان متنوع الاهتمامات، وقد تعجبت من هذا الكاتب الجاد عندما قرأت له مقالات كثيرة كان ينشرها تحت عنوان «نقد التليفزيون».. وهى المقالات التى نشرتها غالبًا مجلة الإذاعة والتليفزيون.

لا يتخلى نظمى فى هذه المقالات عن جديته وعقلانيته، لكن يبدو أنها كانت مقالات من أجل كسب ما يعينه على حياته، فلم يهتم بأن يجمعها فى كتاب، ولم يشر إليها فى أى من كتاباته.

فى كتاباته عن التليفزيون وبرامجه وإعلاناته، يمكنك أن تلمح خفة ظل لم أجدها فى كتاباته الفلسفية وهذا طبيعى.

وقفت أمام ملاحظته التى كتبها عن أحد الإعلانات التى يذيعها التليفزيون.

كتب: المفروض أن إعلانات التليفزيون مسئول عنها من يكتبونها قبل كل شىء، ولكن من واجب التليفزيون أن يحتفظ لنفسه بحق الرقابة على صياغة كل ما يذاع فيه، حتى الإعلانات التجارية، لأنها على أى حال تكتسب صفة خاصة وتعتبر مادة تليفزيونية.

قد يكون التاجر مقصرًا فى حق نفسه عندما يدفع نقودًا فى إعلان فات أوانه، أو فات أوان الصيغة المعينة التى أعد بها، ولكن التليفزيون يكون مقصرًا حين يسمح بهذه الصيغة المضحكة.

نحن مثلًا فى عز شهر أغسطس المبارك، وهو ليس شهر استذكار، لأن نظام الملاحق انتهى من سنين، فمن المضحك حقًا أن يظهر إعلان لأحد المبيدات الحشرية يدعو لاستعمالها كى تهيئ جوًا صالحًا للاستذكار، أليس الأولى أن يقول المذيع مثلًا «استعينوا على الناموس والذباب فى هذا الصيف بالمبيد الحشرى الظريف اللطيف» أو ما إلى ذلك من ألفاظ الترويج المناسبة.

اعتقد كثيرون وتحديدًا من رجال الكنيسة أن نظمى لوقا باع دينه من أجل الكسب المادى، وأنه ربح كثيرًا من المال بعد كتابه «محمد الرسالة والرسول»، لكن كتابات نظمى فى الصحف وترجماته التى كان يبذل فيها جهدًا كبيرًا، تجعلنى أصدقه عندما كان يقدم نفسه فى كل كتبه على أنه واحد من رقيق الأرض.

صحيح أنه كان أستاذًا للفلسفة فى جامعة عين شمس، لكنه كان بالفعل من أهل الله الذين عانوا كثيرًا فى حياتهم، وبذلوا جهدًا هائلًا فقط ليعيشوا مستورين.

كان إصراره على أنه من رقيق الأرض لافتًا.

من بين أعماله الأدبية رواية اسمها «عذراء كفر الشيخ»، وجدته قبل الدخول إلى أحداثها يكتب ما وصفه هو بأنه مقدمة جادة لقارئ جاد، وكان عنوانها «كلنا رقيق الأرض».

يقول نظمى: رقيق الأرض.. هذه التسمية العامة التى ينطوى تحتها كل إنتاجى الأدبى- نثرًا وشعرًا- منذ رسمت معالمه ومراميه فى سنة ١٩٣٦.

أما الأرض فهى هذا الكوكب.

وأما الرقيق فهم أنا وأنت- أيها القارئ- وسائر من خلق الله، فليست الأرض هى المزرعة، بل هى هذا العالم الكبير بظروفه وأوضاعه، وليس الرقيق هم زُرّاعها، بل هذا الجمع المجتمع مقيدين بهذه الظروف، مستبعدين للأوضاع والمواضعات التى تنجم عن حياة الاجتماع.

وكل امرئ منهم رهين بالصورة التى يتراءى بها العالم الخارجى فى مرآة نفسه البعيدة الأغوار، والتى ينظر إليها العالم الخارجى وكأنها سطح مستوٍ لا عمق فيه ولا أسرار ولا ضرورة فيه ولا اضطرار، وإنما الأمر كله نسخ لا تنطوى إلا على موضوعات تدخل فى نطاق علم المنطق أو علم الأحياء أو علم الاقتصاد.

فنحن بهذا سجناء فى رحبة الأرض، سجناء فى طوايا نفوسنا، بل نحن شر من السجناء، لأننا لا نعرف أغوار أنفسنا وأسرارها، ونؤمن مع هذا بصواب نظرة العالم الخارجى ومقاييسه، فمقاييسنا وصيغ عقلنا مكتسبة من حياة الاجتماع التى هى سجن آخر رهيب لا يفهمنا، ونتقبل نحن- مع هذا- فهمه لنا غالبًا فى إيمان وتسليم.

نحن لا نفهم أنفسنا، ولكننا نخضع مع هذا لها، لأنها نحن قبل كل اعتبار، ثم بعد هذا يديننا العالم بمقاييسه العمياء، بل ندين نحن أنفسنا بمقاييس ذلك العالم فى كثير من الأحيان.

ألسنا إذن رقيق الأرض، إذ نخضع دون فهم ولا اختيار لطوايا نفوسنا، ولا نملك من ذلك فكاكًا، كالمدلجين فى الظلمة، عليهم أن يخطوا وفق حدود رسمها من يزعمون لأنفسهم بصرًا، وإنما هم تواضعوا على تخطيط لمعالم الأرض، دون نظر لطبائع السالكين، هذه هى الأرض وهؤلاء هم رقيقها المساكين.

إن تخطى واحد منهم الحدود المرسومة فتلك هى الجريمة.

جريمة هى ولكن فى طوايا النفس لا جريمة، بل تيار مطرد ينتهى إلى نقطة لا بد منها بحكم اندفاع التيار والاتجاه، أما فى نظر القوانين، فهذا التطور الطبيعى المحتوم جريمة تنصب لها الموازين، وأى موازين تلك التى لا تفرق بين الجواهر وأحجار الطواحين.

ولست عن القوانين التشريعية وحدها أتحدث، بل عن كل ما هو عرف عام، ومقاييس اجتماعية خلقية بوجه الإجمال، لأنها تنظر إلى أفعال الناس فى ضوء ميت، هو ضوء العقل الخارجى، وصيغ المنطق والموروثات.

أما العالم الحقيقى للإنسان، فهو النفس المطوية على أسرارها فى عالمها المكون الذى تكتنفه الظلمة والحيوية.

وهذه هى مأساة رقيق الأرض المساكين على تعدد أنواع رقّهم وتباين درجاته.

نحن عبيد نفوسنا التى نجهل أو نتجاهل حقيقتها الحية الخاصة بها، وإن كنا نعانيها ونزاولها، وعبيد محيطنا الكونى والاجتماعى بصيغته الجامدة العامة بلا خصوصية أو تمييز.

هذه مأساتنا كلنا بلا استثناء، على تفاوت فى الغفلة أو الاستكانة أو الانطلاق.

صدرت هذه الرواية فى العام ١٩٧٩، رغم أن نظمى كان قد كتبها قبل ذلك بسنوات طويلة، يقول: كان فراغى من هذه الرواية فى يناير سنة ١٩٤٨، وطويتها مع كثير من أعمالى الأدبية الأخرى التى قصدت بها- فى فترة الشباب- أن أصور قطاعات من «أفانين الرق البشرى»، وقد آثرت أن أنشرها بعد سبع وعشرين سنة، أن أدفع بها إلى الناس كما هى، وفى مرجوى أن يراها القارئ فى إطارها الصحيح.

كان نظمى إذن مهموم بقضية الإنسان، معتبرًا أن الجميع من رقيق الأرض، وأن الجميع لديهم أزمات وجودية، من الصعب التخلص منها.

كان طبيعيًا أن أعثر فى مقالات نظمى لوقا على مقال غريب جدًا.

المقال عنوانه «إنى أتهم»، لم يوقعه باسمه صراحة، اكتفى بأن يوقع بحروف اسمه «ن ل ج»، وتطوعت المجلة التى نشرت المقال بتوضيح أن كاتب المقال هو نظمى لوقا جرجس.

المجلة هى «الكتابة الأخرى»، وهى مجلة جاءت رد فعل على تقسيم الأدب إلى أدب ينتجه أهل الصفوة، وأدب ينتجه أوباش، لكن هذه قصة أخرى، فقصتنا الكبرى هنا هى نظمى.

يقول نظمى:

إنى أتهم.

فليس فى هذا البلد المسكين إنسان فى مكانه الطبيعى، ولا شىء فى وضعه الطبيعى، ولا فهم طبيعى للإنسان والأشياء.

آن لهذه الأمة من المتهمين أن تكف عن غطيطها، وأن تستيقظ على الصوت الداوى.

إنى أتهم.

صوت صاحب الدعوى يقرأ صحيفة الاتهام، ويشير إلى المتهم قائلًا: أنت جنيت.

ويشير إلى الخطأ فيقول: هذا خطأ.

ويشرع للناس سيفًا لا من حديد، ويفتح عيونهم على خطر لا كالموت ويصلح الأخطاء، لا بالنار والحديد، ولا بالوعد والوعيد، وإنما بالحق السافر الذى يفرض نفسه فرضًا متى تبين الناس.

إنى أتهم.

فقد آن للحق فى هذا البلد الذى يعيش فى سواد العماية وحلكة الضلال والرياء، أن يظهر بعد طول غياب، وأن يسيطر على كل شىء، وعلى كل إنسان كما ينبغى له أن يسيطر، لا يظلم أحدًا ولا يستغل أحدًا، ولا يشعر فى ظله أحد بعنت ولا إرهاق.

أيها الأيقاظ كالنيام.

أيها الأحياء كالموتى.

إنى أتهمكم، إنى أصرخ فيكم وأبدد عنكم ما يتكلم وأبعث أرواحكم من محابسها بصرخة الحق الصريحة المخلصة السامية التى تشق كل أذن، ولا يغلق دونها قلب ولا يصمد أمامها رتاج.

سأتهم وسأشير إلى كل جانٍ وسأفضح كل متهم، فلست أنا الذى يتهم، وإنما هو صاحب الدعوى العمومية الكبرى، الحق ولن يكبر على الحق إنسان ولن يندّ عن سيطرته وضع ولا نظام.

فويل لكل متهم منذ اليوم من صحيفة الاتهام، ولكن ويل الميت من الرجعة إلى الحياة، أيها الحق إنا نريدك أن تنتصر.

أيها الشر إنا نريدك أن تسقط عن كل عنق وأن تتلاشى من كل نفس.

أيها القيد إنا نريدك أن تفرج عن كل روح وأن تطلق كل جسد.

أيها الشعب إنا نريدك أن تحيا.

إنى أتهم ولصحيفة الاتهام قانون واحد هو الحق، ولها غاية واحدة وهى الحياة، ولها وسيلة واحدة

هى شجاعة الإيمان.

كان ما قاله نظمى فى حقيقته صرخة فى وجه العالم، حالة احتجاج، وأعتقد أن وجعه الشخصى كان محركًا لهذه الصرخة، لكنها كالعادة، ورغم أنها صرخة حقيقية، إلا أنها تبددت فى الهواء.

لقد دعوت فى بداية هذه الرحلة إلى إعادة الاعتبار إلى نظمى لوقا، إلى إنزاله المنزلة التى يستحقها، لأننا ظلمناه حيًا وميتًا.

يمكن أن تحتج علىّ، وتقول إن نظمى جنى ما زرعته يداه، ولا يوجد فى هذه الدنيا مظلوم إلا من غرسه.

لم أطالب برد الاعتبار لنظمى لوقا، لأنه وهو الكاتب والفيلسوف المسيحى أنصف الإسلام، ولكن لأنه فكر، وهو ما جعلنى أتوقف عند بحثه الذى كتبه مقصدًا وعنوانًا للدفاع عن العقل.

كتب نظمى بحثه ما بين عامى ١٩٤٧ – ١٩٤٨، طبع ولكنه لم ينشر بسبب إفلاس الطابع وضياع المطبوع سنة ١٩٧٠.

يقول نظمى: نشر هذا البحث أول مرة فى العام ١٩٧٠، ونسبته إلى كتابى الأول «الله فى نظر الناس وكما أراه»، رغم أن الفارق بينهما أحد عشر عامًا، هو الفارق بين اليفاعة الباكرة والرجولة، هو النسبة بين الشجرة وبذرتها الأولى، أو بين الكائن التام والجنين الذى كانه.

الاتجاه الفكرى فيهما واحد، ولكن نقطة الابتداء غير نقطة الوصول، الغاية المبتغاة واحدة، لكن السعى والمنهج يختلفان باختلاف السن والتجربة، وكلاهما كان شاغل نفس وموضوع حياة، وليس عملًا تقتضيه الصنعة أو الحرفة.

وفى تقديمه لدفاعه عن العقل يقول نظمى: شُغلت بهذه المسألة منذ سنة ١٩٣٦، فكان كتابى الأول لتلك المدة من العمر عن «الله»، حقيقة الكون الكبرى ومعنى الوجود، فى مارس سنة ١٩٣٧.

وظلت المسألة شغلى الشاغل حتى آن للرجل أن يبلغ الغاية التى هفت إليها نفس اليافع، وكان حقًا علىّ أن أقنع بهذه الغاية، لكن البلاغ أمانة يُسأل عنها صاحبها نفسه، ولا سيما فى هذه الغمرة التى يمر فيها الضمير الإنسانى بأحرج أزمة عرفها قط «فإما العقل وإما المادة، إما الإيمان وإما اليأس، إما الذات وإما العالم».

وما هى بأحرج المحرجات فى هذه الأزمة الحازبة، أن تختار الطريق إلى السماء أو إلى العفاء، بل المحرجة الكبرى ألا تستقر من أمن أمرك على قرار، وأن ترى نفسك عاجزًا عن اليقين، ما سر منه وما ساء، لا تعرف أيان تسلك وأى مصير تتوقع، وبأى مقياس تزن نفسك وتزن الأشياء، وإن أحلك الظلمات عن يقين، لهى ولا مراء أهون على نفس الإنسان من تلك الحيرة المضنية.

هل أصل بكم إلى خاتمة المطاف مع نظمى لوقا؟

يمكن أن أثبتها كما صاغها هو فى نقاط محددة.

أولًا: إن الضرورة إذن هى سبيل حرية العقل، من حيث هى معراجه إلى الحق، بها يستدل عليه التماسًا، لأنه يعرف وجوده ولا يملك فى عالم المحسوس شهوده.

ثانيًا: تلك الضرورة تتجلى فى الرياضة، ولهذا تكمل فيها حرية العقل، أما الطبيعة حيث المحسوس غير مجرد ولا مكيّف، فيردها الإنسان من الكم إلى الكيف ليجعلها موضوعًا للعقل، فحيث التجربة الحسية مناط الأمر لا تكون ضرورة حكم عقلى، وإنما تكون ضرورة واقع غفل لا محل معها لدى العقل إلا لتوقع واحتمال، فخضوع الإنسان للواقع المحسوس منه يتلقى وليس له عليه سلطان، وإنما هو به مأمور، فحيث لا تكون ضرورة عقلية بل احتمال حسى، لا تكون حرية للعقل عن ضرورة أحكامه التى هو كل مصدرها، بل تبعية يحاول العقل الخلاص منها بقانون تسجيلى هو بالإحصاء أشبه، وإنما صورته الرياضية- كتعريفات الرياضة- تتيح بناء أحكام استنباطية- بمقتضى الهوية- لها من الضرورة صورتها، ومن الحرية مطلبها ومحاولتها، وأما مقدمتها ومادتها فمن الحس وبالحس.

ولهذا تتغير علوم الطبيعة فى كل حين، ولا يتغير العقل المعالج لها، لأنها تتغير فى مادتها ومبررات التعريف والتصنيف، ولا تغير فى الكيف والتكييف، فالمادة التى بها التعريف ليست للعقل ملك يمين، وإنما هو متقبل، أما الصورة وهى الهوية فمنه لا تتغير ولا تتبدل، وإذ النقيض ممكن غير مقنع عقلًا، لا ضمان لصدق ولا ضمان ليقين، والباب مفتوح لحدوث التغير فى كل حين، وإنما يحاول العقل وقد ندّت عنه المادة أن يجعلها بالصورة مما يتفق معه ويدخل فى ملكه، ليصون من قهرها ذاته، فتسلم حريته ضرورة تلك الصورة، وإن انحصر فعلها فى موضوع المحسوس.

ثالثًا: من هاوية المحسوس يأخذ العقل الهيولى، ليصوغها كيفًا يحيله بضرورة حكمه عالمًا معقولًا، بما له بانطباع الوجود المطلق فيه من سند متين، وضمان لصدقه لا يقين، فمعيار الضرورة العقلية هو رد المحسوس المتناهى إلى المطلق اللامتناهى الذى هو هو، ولا يمكن ألا يكون، فلا يكون عالمان يتنازعان الإنسان، إذ يرد العقل المرجوح فى نظر فطرته إلى الثابت الحق، دفعًا لعالم هو فى نظره ضلالة وهم، بما يبدو فيه له من التغير والكم.

رابعًا: بغير هذا المدد والسند لا ضرورة للحكم ولا يقين، ولا حرية للإنسان ولا أمان.

ومن لم يعرف ذلك السند العالى فلا ثقة له بعقله ولا إيمان، وهو كمن يطلب ما يرى به النور، ليصدق أن النور يتيح له العيان، فهو يرى ولكنه عن رؤيته عَمٍ «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور».

خامسًا: إن ضرورة الحكم العقلى لازمة عن وعى الموجود لذاته التى لا ينكرها، وبهذا تصان ذاته مما يغايرها ويدابرها، وتكون تابعة لما يهدرها، وما به تتحقق الذات فى كل وعى وتُصان، هو ما به تقوم حريتها.

فضرورة الحكم العقلى هى معراج الذات إلى الحق عن يقين وسبيل حريته فى آن.

بعد خاتمة المطاف هناك ما يمكن اعتباره رسالة أخيرة.

لقد تحدث نظمى لوقا عن الفلاسفة المسلمين، كتب عنهم أول ما كتب فى العام ١٩٤٨، وكان هذا جزءًا من كتاباته عن الحقيقة فى تاريخ الفكر البشرى.

يرى نظمى أن للفلسفة فى الإسلام وضعًا خاصًا، فقد عرف المسلمون الفلسفة بعد أن فتحوا الأمصار، وأقاموا إمبراطورية واسعة مستقرة لنشر لواء الدين وإعلاء كلمته، فكانت الدولة دولة دينية قبل كل شىء، وكان الدين حديث عهد بالبلاغ الأمين على لسان النبوة، فلا مناص أن يكون هو المرجع لكل شىء يمس الأفكار والعقائد من قريب أو بعيد.

وغنى عن البيان أن الإسلام يحض على التفكير، ويجادل المنكرين بالمنطق والحجة العقلية، فليس فيه إذن ما يناهض قيام حركة عقلية ابتداء، وإن كان النظام العام لا يبيح الخروج عن حدود الشرع فيما رسم للناس من عقيدة وسنة.

فلما عرف المسلمون بعد ذلك فلسفة اليونان، وترجمت آثارهم إلى لغة القرآن، كان طبيعيًا أن ينظروا فيها من موقفهم ذلك، وهو موقف المتدين المتحرج، فالطيب فى تلك المناهج والمذاهب العقلية الجديدة هو ما وافق الدين وأعز كلمته، وأعان على نهوض حجته، والفاسد منها ما لم يكن كذلك.

وكان طبيعيًا أيضًا أن من يشتغل بالفلسفة الجديدة من أهل الإسلام، أن يصبح حريصًا على التوفيق بين الفلسفة والدين، وبين العقل والوحى، حتى لا تتفرق نفسه بينهما، وكلاهما لديه عزيز أثير، لا مداراة وتقية، ولكن عن إخلاص ورغبة صادقة الجمع بين الحسنيين.

فالفيلسوف المسلم مؤمن بالإسلام أكمل إيمان، وهو أيضًا واثق بحق العقل الذى هداه كل الثقة، وهو يعتقد أن الحقيقة واحدة من حيثما قصدت إليها، فيجب أن تكون المقاصد متشابهة غير متعارضة ولا متناهضة.

ومن هنا كانت الصيغة التوفيقية عند فلاسفة الإسلام، مع أنهم فى الفلسفة من تلاميذ فلاسفة اليونان والآخذين فى طريقهم، وهذه النزعة إذن طبيعة إنسانية، قامت للأسباب التى من أجلها ستقوم تلك النزعة فى العصر الوسيط والدولة فى أوروبا المسيحية دولة دينية.

كان نظمى صريحًا وواضحًا فى حديثه ونقده وحتى مدحه، لذلك كان دائمًا وحده، وأعتقد أن هذا هو الوصف الذى يليق بهذا المفكر الذى يستحق فعلًا أن يكون مرجعية معتبرة من مرجعياتنا، لكن قدره كان خصمه وخصيمه.

لقد عاش نظمى لوقا وحده.. ومات وحده.. ولا يزال حتى الآن وحده.