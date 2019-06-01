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عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 06:11 م

إيران تحتجز دبلوماسيين أوروبيين اثنين بسبب حضور حفل مختلط

إيران تحتجز دبلوماسيين
وكالات
dostor.org/2650975

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن الشرطة الإيرانية احتجزت اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين لفترة وجيزة لحضورهما حفل مختلط تضم رجالا ونساء، الأمر الذي يعد غير شرعي بموجب النظام القانوني الإسلامي الصارم في البلاد. وكان الدبلوماسيان المعتقلان من بريطانيا وهولندا.

وتم احتجازهما أثناء وجودهما في الحفل أمس الجمعة في حي فيلينجاك شمال غربي طهران، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحهما بعد التحقق من هويتهما.
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية تأكيد تقرير وكالة تسنيم.

يشار إلى أنه في إيران، من غير القانوني للنساء والرجال الذين لا تجمع بينهم صلة قرابة أن يحتفلوا في التجمعات التي يتخللها الرقص والمشروبات الكحولية، لأنها تعتبر غير أخلاقية.

وكثيرا ما تقتحم الشرطة هذه الحفلات خاصة في المدن الكبيرة مثل طهران ويتم اعتقال المدعويين. وعادة ما يتم إطلاق سراحهم بعد دفع غرامة.

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