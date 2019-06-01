وفد شركة صينية كبرى يزور دار الأورمان للأيتام بـ6 أكتوبر

زار تشو جينج فنج نائب المدير العام للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، والوفد المرافق له، دار الأورمان للأيتام بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الوفد الصيني تفقد دار الأيتام وأماكن الإقامة والمطعم والمطبخ والمخازن واطلع على الخدمات المقدمة للأطفال، لافتًا إلى أن وفد الشركة الصينية قام بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المقيمين بالدار، كما قاموا بالتبرع بمواد غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية بالنسبة لعمل الدار التى تأوى أكثر من (60) طفلًا.

ومن جانبه، أبدى تشو جينج فنج إعجابه بدار الأورمان للأيتام، وأشاد بمستوى الدار وتميزها، لافتًا إلى أنها تعد نموذجًا يحتذى به في مواجهة المشكلات التي تواجه الأطفال الأيتام والعمل على تنمية قدراتهم الفكرية والشخصية وطرق الاستفادة من هذه القدرات.

وقال فنج، إنه سيقوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر.