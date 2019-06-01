أوساكا تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالهزيمة أمام التشيكية سينياكوفا

ودعت النجمة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعدما تغلبت عليها التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 42 على العالم 6 4 و6 2 اليوم السبت ضمن منافسات الدور الثالث.

وأضاعت أوساكا 21 عاما بذلك فرصة التتويج باللقب الثالث على التوالي في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاجت سينياكوفا 23 عاما، التي لم تتوج بأي لقب في مسيرتها حتى الآن، إلى ساعة واحدة و17 دقيقة لتحقيق أكثر انتصار في مسيرتها.

وتجدر الإشارة إلى أن أوساكا بذلك لم تنجح في تجاوز الدور الثالث في جميع مشاركاتها الأربع ببطولة رولان جاروس.

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم بعد أن حققت أوساكا 16 انتصارا متتاليا في جراند سلام، حيث توجت بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) 2018 ولقب أستراليا المفتوحة في يناير 2019.

ورغم الهزيمة، ستظل أوساكا في صدارة التصنيف العالي للاعبات التنس المحترفات عقب البطولة الحالية، حيث لم يعد يتنافس بها أي من اللاعبات الأربع الملاحقات لأوساكا في التصنيف.