ديوكوفيتش يتقدم إلى الدور الرابع في فرنسا المفتوحة

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-3 و6-2 على الإيطالي المتأهل من التصفيات سلفاتوري كاروزو اليوم السبت.



ولم يخسر ديوكوفيتش من قبل في بطولة كبرى أمام لاعب صاحب تصنيف متواضع مثل كاروزو ولم يُظهر منافسه أن ذلك سيحدث اليوم.



وسنحت أمام اللاعب الصربي على نقطتين للفوز سريعا بالمباراة خلال أقل من ساعتين لكنه احتاج واحدة فقط ليتغلب على كاروزو المصنف 147 عالميا.



ولم يخسر اللاعب الصربي أي مجموعة حتى الآن في البطولة ونادرا ما شق طريقه بهذه السهولة إلى الدور الرابع في رولان جاروس.

وسيلتقي في الدور المقبل مع الفائز من الألماني الألماني يان-لينارد شتروف أو المصنف 13 الكرواتي بورنا تشوريتش.



وقال ديوكوفيتش عقب المباراة تحت أشعة الشمس في ملعب فيليب شاترييه "الأجواء كانت حارة للغاية اليوم عكس الأيام السابقة لذلك كانت المباراة صعبة من الناحية البدنية، أشعر بدوافع كبيرة وكأني في بيتي".



ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه 16 في البطولات الأربع الكبرى.