كوريا الجنوبية والمجر تجريان عمليات مشتركة للبحث عن مفقودي ضحايا غرق القارب

أجرى عمال إنقاذ من كوريا الجنوبية والمجر عمليات مشتركة اليوم السبت للبحث عن 21 ضحية مفقودة إثر غرق قارب سياحي الأسبوع الماضي في بودابست، على الرغم من استمرار ارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الباحثين أجروا عمليات تفتيش على مستوى سطح البحر لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا أسفل نهر الدانوب من موقع الكارثة التي خلفت سبعة قتلى كوريين وفقدان 21 شخصًا بينهم 19 كوريًا.



وكان الفريق الكوري الجنوبي، الذي يتألف من موظفين من البحرية ووكالة الإطفاء، يقوم بتفتيش النهر ثلاث مرات في اليوم مع أربعة قوارب قدمتها السلطات المجرية.



واستجابة لطلبات كوريا الجنوبية والمجر، أجرت كرواتيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا عمليات بحث في أجزاء من نهر الدانوب.