ملك البحرين يؤكد للبرهان دعمه المطلق للسودان

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم السبت، تأييد المملكة المطلق لكل ما فيه أمن السودان واستقراره.



جاء ذلك خلال لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى، اليوم بمدينة مكة المكرمة برئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على هامش مشاركتهم في قمتي مكة العربية والإسلامية، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".



وشدد ملك البحرين خلال اللقاء على وقوف المملكة التام إلى جانب السودان في ظل الظروف والتطورات الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته موقف المنامة الثابت والداعم لجمهورية السودان.



وثمن الملك حمد الدور المهم للسودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنوما يتسم به الجيش السوداني من بسالة شديدة وكفاءة عالية في تنفيذ المهام المنوطة به ومن أجل تحقيق الأهداف الخيرة التي يسعى إليها التحالف بترسيخ الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية.



من جانبه، أعرب البرهان عن عميق تقديره لمواقف حمد ومملكة البحرين الداعمة على الدوام للسودان، وتعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار.