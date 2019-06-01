مصرع طفل غرقًا في ترعة بالدقهلية

لقى طفل مصرعه غرقًا بمياه ترعة الذوات ببنى عبيد، انزلقت قدمه بها، وكثفت قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى من جهودهم لسرعة العثور على الجثمان وانتشاله.



وكان اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد بغرق طفل بمياه ترعة الذوات ببنى عبيد بالقرب من كوبرى البلد.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين الطفل يدعى أحمد ياسر الكفرواي 11 سنة وأنه كان يقوم بملء المياه من الترعة إلا أن قدمه انزلقت فسقط فى المياه وحاول عدد من الأهالى إنقاذه إلا أن التيار جرفه.



وكثفت قوات الإنقاذ النهرى من جهودها بالتعاون مع الأهالى لسرعة البحث عن الجثمان وانتشاله وسط مطالبات عدد من الأهالى لري ميت سويد بسرعة غلق المياه لتسهيل عملية البحث بسبب امتلاء الترعة بالمياه وسرعة التيار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.