%100 نسبة الأداء الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بجنوب سيناء
صرح محمد حامد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء بأن معدل دخول طلاب المحافظة على الامتحان الإلكتروني في مادة اللغة الأجنبية الأولى حقق نسبة 100%، بإجمالي 17 مدرسة على مستوى المحافظة.
ونوه عقل- في تصريح صحفي اليوم السبت- بأن الطلاب حققوا أيضًا على منصة الامتحان الإلكتروني نسبة دخول %100 خلال الفترة المسائية بإدارتي دهب وشرم الشيخ.
يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي بدأت 19 مايو الماضي بعدد 603 طلاب وطالبات في 8 إدارات تعليمية و17 مدرسة بمحافظة جنوب سيناء.