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مصر
السبت 01/يونيو/2019 - 05:32 م

السيسي يلتقي رئيس جمهورية جامبيا

السيسي يلتقي رئيس
dostor.org/2650947

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك بمقر إقامة بمكة المكرمة.

حيث أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مؤكدًا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوهًا إلى استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعرب الرئيس الجامبي من جانبه عن تقديره وشكره العميق الرئيس وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيدًا في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الإفريقية.

وتطرق الحوار أيضًا إلى التباحث حول بعض القضايا الإفريقية خاصة ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب إفريقيا، لاسيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وعضوية جامبيا في تجمع إيكواس لدول غرب إفريقيا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية للتصدي لها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

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