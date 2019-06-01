محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.5%

اعتمد محافظ أسيوط جمال نور الدين نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018- 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة 77.38% للإعدادية المهنية بزيادة 7% عن نتيجة العام الماضي، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 73.4%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صلاح فتحي- في بيان اليوم السبت- أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 81.3 %، وبلغ عدد الحضور 57 ألفًا و511 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين منهم 46 ألفًا و761 طالبًا وطالبة.. فيما بلغ حضور طلاب المنازل 1624 طالبًا وطالبة، نجح منهم 849 طالبًا وطالبة من إجمالي المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 52.3%.

وأضاف أن عدد الوافدين بلغ طالبين فقط نجاحًا بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة إجمالي الحضور للإعدادية العامة 59 ألفًا و137 طالبًا وطالبة بإجمالي عدد الناجحين 47 ألفًا و612 طالبًا وطالبة، وبنسبة نجاح بلغت 80.5%.

ولفت إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11 ألفا و309 طلاب، نجح منهم 8 آلاف و751 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 77.38%، فضلًا عن أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 58%، والطلاب الصم وضعاف السمع 77.46%، مبينًا أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.