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السبت 01/يونيو/2019 - 05:17 م

ضبط عاطل بحوزته 11 قطعة حشيش وأقراص مخدرة في الغردقة

ضبط عاطل بحوزته 11
كتب -علي عواد
dostor.org/2650941

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط عاطل وبحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة، وذلك بقصد الاتجار.

كان تلقى اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، يفيد بتمكن النقيب أحمد السويدي، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدعى "م.م.ع" يقيم بالغردقة، بحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الأقراص من عقار "التامول" المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم هيثم أبو السعود، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالته للنيابة للتحقيق.

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