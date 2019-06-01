تعرف على حفلات "أوبرا الإسكندرية" خلال شهر يونيو

تنظم دار أوبرا الإسكندرية، 6 حفلات خلال شهر يونيو المقبل، جميعها تبدأ فى تمام الثامنة مساءً، وتبدأ بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 13 من يونيو.



وأوضحت دار أوبرا الإسكندرية، أنه يسمح بدخول الأطفال من عمر 7 سنوات باستثناء حفلات الأطفال، وأن الدخول بالملابس الرسمية، وإليكم جدول الحفلات:



أوبرا الإسكندرية أو مسرح سيد درويش، تعتبر ثانى أكبر دار للأوبرا فى البلاد، من حيث المساحة والفعاليات الفنية التى تعرض عليها، حيث يعرض فى الدار عدة فرق مصرية وعالمية كأوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى والفرقة القومية العربية للموسيقى، وتعرض أيضا على خشبة مسرح الدار فرق البالية والأوركسترا الفيلهارمونى والبيانو والرقص الحديث.