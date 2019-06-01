غدًا.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة حرس الحدود

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سفر اللاعبين إلى الإسكندرية عصر غد الأحد للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نادي حرس الحدود في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق لتولي الإدارة الفنية خلال المرحلة المقبلة، والذي يضم كلا من: خالد جلال مديرا فنيا، نبيل محمود مدربا عاما، تامر عبدالحميد وأمير عزمي مجاهد مدربين مساعدين، خالد متولي مدرب حراس مرمى مؤقت.