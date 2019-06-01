دقيقة صمت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا حدادا على خوسيه أنطونيو رييس

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر الوقوف دقيقة صمت، قبل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.



ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن دقيقة الصمت ستكون حدادا على الإسباني خوسيه أنطونيو رييس نجم آرسنال وريال مدريد السابق، الذي لقي مصرعه اليوم السبت في حادث سير بإشبيلية عن عمر ناهز 35 عاما.



وكان رييس قد قضى 3 مواسم في آرسنال بين عامي 2004 و2007، وتوج مع "الجانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة.



كما لعب رييس مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث توج مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة في موسم (2006-2007)، بينما فاز مع اتليتكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي مرتين عامي 2010 و2012.



تجدر الإشارة إلى أن رييس يمتلك سجلا دوليا به 21 مباراة مع منتخب إسبانيا، وسجل خلالها 4 أهداف.