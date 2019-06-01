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محافظات
السبت 01/يونيو/2019 - 05:11 م

محافظ قنا: توريد 154 ألفا و476 طن قمح لصوامع وشون المحافظة

محافظ قنا: توريد
أ ش أ
dostor.org/2650934

أكد محافظ قنا عبد الحميد الهجان، متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشون المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 154 ألفا و476 طن قمح، لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذي بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وأوضح الهجان، في بيان اليوم السبت، أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من كل من (التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيها درجة نقاوة 23.5 قيراط، و670 جنيها لـ درجة النقاوة 23 قيراط و655 لـ درجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.. مؤكدا عدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

من جانبه.. قال وكيل وزارة التموين بقنا أحمد السيد، إن كميات القمح الموردة لشون وصوامع المحافظة والتي بلغت 154 و476 طنا موزعة كما يلي 62 ألفا و438 طنا تم توريدها إلى الشون والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و91 ألفا و794 طنا تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و244 طنا تم توريدها إلى الشون التابعة للبنك الزراعي.

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