محافظ الوادي الجديد يتسلم أطلس بممتلكات الأوقاف في جميع مراكز الإقليم

تسلم محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، أطلس ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم السبت ومحمد يوسف محسب مدير عام فرع هيئة الأوقاف المصرية بالوادي الجديد، الذي سلم المحافظ الأطلس الذي يضم خرائط مساحية لجميع ممتلكات هيئة الأوقاف في جميع مراكز المحافظة وشرق العوينات.



وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للمحافظة على مال الوقف لاستثماره الاستثمار الأمثل في مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات التي تخدم أبناء المحافظة، مشيرا بأن الأطلس سيدعم المحافظة بكافة الخرائط الهامة والمعلومات عن أصول وممتلكات هيئة الأوقاف بالمحافظة.