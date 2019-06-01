البابا تواضروس يلتقى شيخ الأزهر لتهنئته بعيد الفطر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.



وتأتى تلك الزيارة في إطار الروح الطيبة المتبادلة بين الجانبين، والحرص على تقديم التهنئة في مختلف الأعياد الدينية.

