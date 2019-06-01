محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.5%

اعتمد محافظ الغربية هشام السعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 76.5%.



وكرم محافظ الغربية - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - الطلاب العشر الأوائل على مستوى المحافظة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية محمد فاروق.



تجدر الإشارة إلى أن عدد المقيدين من الطلاب في الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات بلغ نحو 70 ألفا و463 طالبا وطالبة، حضر منهم 70 ألفا و380 طالبا وطالبة وعدد الناجحين بلغ 53 ألفا و803 طلاب وطالبات.

