تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت الموافق في الأول من يونيو 2019 والتي تنطلق تحت قيادة المدرب الإلماني يورجن كلوب تحت مشاركة اللاعب المصري المحترف دوليا "محمد صلاح" لكي يتم حسم المباراة المنتظرة والتي يترقبها كافة عشاقي الساحرة المستديرة.



حقق ليفربول الإنجليزي الفوز علي برشلونة برباعية نظيفة والتي قد خطفها فى مباراة العودة كما أنه كان قد خسر فى مباراة الذهاب بثلاثية لصالح البارسا، نجح توتنهام الإنجليزي في التخطي لـ إياكس امستردام الهولندي خلال الدقائق الأخيرة، كما أنها تعد مباراة نارية مرتقبة، حيث تعد مباراة قوية من العيار الثقيل لتحقيق اللقب لكي يتم إسعاد الجمهور.



تقام المباراة من خلال ارضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية وهي تنطلق في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء يوم السبت المقبل في يوم 1 يونيو 2019، سيلعب اللقاء محمد صلاح بروح معنوية مرتفعة جدًا هو وأعوانه من أجل أن يقوم بتحقيق أحلام كافة رفقائه فى النهائي المنتظر.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام



تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية الأولي BEIN SPORTS HD وهي الناقل الحصري لمباراة اليوم.



القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز

النايل سات 12245 عمودي 27500

سهيل سات 1 11566 أفقي 27500

نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500