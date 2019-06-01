ننشر استعدادات أسوان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مسئولى التربية والتعليم باتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات التأمينية والإدارية والفنية المطلوبة، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة المقرر لها الانطلاق في يوم 8 يونيو الجارى.



وطالب محافظ أسوان، بضرورة وضع خطة تأمين شاملة، وذلك تحت إشراف من القوات المسلحة والشرطة وبمتابعة من غرفة عمليات المحافظة لكافة مراحل العملية الإمتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان، بجانب تأمين مقار لجان الامتحانات سواء بداخلها أو خارجها.



كما كلف إبراهيم، رؤساء المراكز والمدن بسرعة التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية من أجل المرور الميداني على مقار لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة سواء كانت المراوح أو أجهزة التكييف، مع توفير مبردات مياه الشرب، بالإضافة إلى التجهيز المناسب لاستراحات المراقبين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتزويدها بكافة مقومات المعيشة الجيدة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى من أجل توفير الاستقرار لهم.



ووجه محافظ أسوان بضرورة التنبيه على مسئولى الكهرباء والمياه والصرف الصحى بالانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاح قبل فترة الامتحانات مع وقف أى مناورات أو صيانة للشبكات الكهربائية بالمناطق المتواجد بها لجان الامتحانات، فضلا عن توفير مولدات بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى عن اللجان وخاصة مع ظروف الطقس الحار، لافتا إلى سرعة التنسيق مع مديرية الصحة لضمان تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، وهو الذي يتوازي مع استعداد فرق الإنتشار السريع للإسعاف للتعامل مع أى حالات أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وفى نفس السياق، عقد الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا موسعا مع مسئولى وأعضاء مركز توزيع كراسات امتحان الثانوية العامة بأسوان، من أجل التأكيد على ضرورة التزام كل فرد بالأعمال المنوطة له داخل المركز وفق الجدول الموضوع بالتنسيق مع رئيس المركز.



وشدد على الجميع بتطبيق كافة القواعد والإجراءات الخاصة بمراعاة الدقة فى العمل والتعامل مع صناديق النقل والكراسات الامتحانية، إضافة إلى متابعة انتظام العمل داخل اللجان وتسجيل غياب الطلاب، وإبلاغ رئيس المركز بأى تصرف يخرج عن سياق العمل داخل اللجان بما يضمن إنجاز المهمة ونجاحها على الوجه الأكمل.