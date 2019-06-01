تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول اليوم

اللقاء الحاسم الذى ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم ليشاهدوا مباراة مثيرة تجمع العديد من نجوم كرة القدم فى الفريقين، بين ليفربول الذى استطاع الصعود الى النهائى بعد تقديم مباراة رائعة فى قبل النهائى فى العودة على الانفيلد، استطاع خلالها الفوز على فريق برشلونة 4/0، و الطرف الثانى فريق توتنهام الذى حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على فريق اياكس امستردام 3/2 ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات المفتوحة التى ستنقل هذا اللقاء العام.









موعد مباراة ليفربول وتوتنهام





تقام مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 1 يونيو 2018، على ملعب واندا ميتروبوليتانو و الذى يتواجد بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل قنوات بى ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein Sport HD 1 اللقاء المرتقب، ويعلق على هذه المباراة رؤوف خليف وعصام الشوالى.





تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجاناً





قنوات بي ان سبورت Bein Sports هى التى تمتلك حقوق بث مباريات دورى أبطال أوروبا وهذه وهو تردد القنوات ولكم هناك بعض القنوات المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية، ستقوم ببث المباراة بتعليق أجنبى.





ننشر لكم بعض القنوات المفتوحة التى ستنقل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على الهواء مباشرة.







