مليار و400 مليون جنيه قيمة اليوم الأول لصرف معاشات يونيو

أعلنت غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يونيو على مدى ساعات اليوم، انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم الأول من يونيو، تنفيذ مليون وسبعمائة وسبعة ألف حركة صرف بقيمة إجمالية اثنين مليار وأربعمائة وسبعة وأربعين مليون جنيه.



وقد استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات والتى أشارت إلى تسجيل مكاتب البريد 975 ألفا و723 حالة صرف بقيمة مليار و473 مليون جنيه، وتم تسجيل من منافذ الصندوقين عدد 210570 حالة بقيمة 342 مليونا و780 ألف جنيه، بينما تم تسجيل من الصرافات الآلية عدد 520591 حالة بقيمة 631 مليونا و493 ألف جنيه.



وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من اليوم السبت الموافق 1 يونيو بدلا من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.