القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

يلتقي فريقي ليفربول الإنجليزي وتوتنهام مساء السبت الموافق 1 يونيو، في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن النهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وتنقل المباراة النهائية على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4، بصوت المعلقين رؤوف خليف، خليل البلوشي، يوسف سيف، علي محمد علي وحفيظ دراجي.



يذكر أن ليفربول تمكن من الصعود للنهائي بعد تخطي برشلونة بجدارة، حيث قام لاعبي الليفر بعمل ريمونتادا قوية خلال مباراة العودة، على الجانب الآخر، نجح توتنهام فى بلوغ المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس.