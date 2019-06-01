البطريرك إبراهيم إسحق يهنئ السيسى بعيد الفطر المبارك

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال بطريرك الكنيسة القبطية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، خلال التهنئة: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك.



وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، خلال التهنئة وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملأها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.