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السبت 01/يونيو/2019 - 04:42 م

تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة".. الكشف على 1836 مواطنا في الشرقية مجانا

تنفيذا لمبادرة حياة
أ ش أ
dostor.org/2650912

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية للكشف على محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا مجانا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لعلاجها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1836 مواطنا؛ وذلك تنفيذا لمبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة - في بيان اليوم السبت - أن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية وتم تزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.

ولفت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1836 مواطنا منهم 113 حالة جراحة و357 أطفال و150 أمراض قلب و306 حالات باطنة و75 نساء وتوليد و265 جلدية و313 عظام و75 أسنان و120 ضغط وسكر و82 تنظيم أسرة، كما تم إجراء التحاليل المعملية لـ 154 حالة وتحويل 9 من الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسينية المركزي لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

وأشار مسعود، إلى أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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