موعد مباراة liverpool vs tottenham اليوم

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره فريق توتنهام في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر حيث تم الأعلان عن موعد مباراة توتنهام وليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي ذكرناه من قبل الأتحاد الأوروبي لكرة القدم.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا والقنواة الناقلة للمباراة.



موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة سنكشف لكم عبر موقع كورة زيرو عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة لمباراة النهائي حيث أعلنت مجموعة فموات بي ان سبورتعن إذاعتها لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام حيث سننقل لكم عبر موقعنا كورة زيرو البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ليفربول وتوتهام والقنوات الناقلة بنهائي دوري أبطال أوروبا



تُلعب المباراة السبت القادم الموافق 1-6-2019

الساعة: 22 بتوقيت السعودية

الساعة: 21 بتوقيت مصر

الساعة: 20 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا



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