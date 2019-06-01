محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بمركزى دشنا وفرشوط

أجرى محافظ قنا عبدالحميد الهجان، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال توسعات محطة مياه دشنا وأعمال التشطيبات النهائية بمحطة مياه فرشوط، وذلك في إطار تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.



ففي دشنا، تفقد المحافظ يرافقه اللواء مجاهد فرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا؛ والذي سيسهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه، لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم على مدار اليوم وطوال أيام السنة، لا سيما في فصل الصيف.



وفي فرشوط، تفقد محافظ قنا أعمال توصيل خط توصيل كهرباء محطة مياه فرشوط التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر/ ثانية، لافتا إلى أن خط الكهرباء بجهد (11 ك. ف) وطول 6 كم وبتكلفة مالية تصل إلى 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء في مد الكابلات الأرضية، وجار استكمال توصيل خط الكهرباء من خلال تثبيت عدد من الأبراج الهوائية.



يذكر أن المحطة سوف تعمل بنظام تنقية المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر/ ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية.