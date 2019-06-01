سيمونا هاليب تتأهل إلى دور الـ16 ببطولة رولان جاروس للتنس

تأهلت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب، اليوم السبت، إلى دور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".



وحققت هاليب، المصنفة الثالثة عالميا، الفوز في مباراتها بدور الـ32 على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6-2 و6-1)؛ لتنتظر الفائزة من مواجهة البورتوريكية مونيكا بويج والبولندية إيجا سوياتيك لملاقاتها في ثمن نهائي البطولة.



وودعت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا، منافسات البطولة من الدور الثالث بالخسارة أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (4-6 و2-6).