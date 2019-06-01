لاعبات مصر للإسكواش تسيطرن على التصنيف العالمي.. ورنيم الوليلي تحتفظ بالصدارة

سيطرت لاعبات منتخب مصر للإسكواش على المراكز الأولى في التصنيف العالمي للسيدات لشهر يونيو الحالي، حيث حافظت رنيم الوليلي لاعبة المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة على صدارة التصنيف للشهر السادس على التوالي.



واحتلت المصرية نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج - وفق التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للإسكواش اليوم السبت - المركز الثاني، وتقدمت نوران جوهر المتوجة ببطولة بريطانيا المفتوحة 3 مراكز لتحتل المركز الرابع وحلت نور الطيب في المركز الخامس، بينما ذهب المركز الثالث للفرنسية كاميلي سيرمي.



وبذلك يواصل لاعبو ولاعبات مصر هيمنتهم على المراكز الأولى في التصنيف العالمي للإسكواش خلال الشهور الأخيرة، حيث احتفظ علي فرج لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة بصدارة التصنيف العالمي للعبة للرجال عن شهر يونيو، وتبعه 3 مصريين في المراكز من الثاني إلى الرابع وهم: محمد الشوربجي لاعب المنتخب الوطني ونادي سموحة (الثاني) وطارق مؤمن لاعب الجزيرة (الثالث)، وكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي (الرابع)، كما تقدم محمد أبو الغار في ترتيب التصنيف للمركز السابع.