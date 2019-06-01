شرطة التموين تضبط 12 طن سكر مجهول المصدر في المنتزه

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات أمنية مكبرة، إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط تاجر مواد غذائية وقائد سيارة نقل - بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان (الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (12 اثنى عشر طن "سكر حر") مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات بها نقص بمقدار (30 جراما) فى العبوة الواحدة زنة واحد كيلو جرام، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.