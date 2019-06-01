القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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حوادث
السبت 01/يونيو/2019 - 04:15 م

ضبط 700 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها في سندوتشات بمطعم بالزيتون

ضبط 700 كيلو لحوم
عمرو المزيدي
dostor.org/2650889

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات أمنية مكبرة، إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الزيتون (القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم قدرها (705 سبعمائة وخمسة كيلو جرام "مفروم لحوم –دهون حيوانية") معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدا لطهيها وبيعها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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