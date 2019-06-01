محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الدور الاول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 77.38 % للإعدادية المهنية بزيادة 7 % عن نتيجة العام الماضى والتى بلغت نسبة النجاح فيها 73.4 %.



وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب على مدار العام، مشيرا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى، فضلا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.



وأشار صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 81.3 % وبلغ عدد الحضور النظامى 57 ألفا و511 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 46 ألفا و761 طالبا، وعدد الحضور المنازل 1624 ونجح منهم 849 طالبا من إجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 52.3 % والوافدين 2 طالب ونجاح 2 طالب بنسبة 100 %، حيث بلغ نسبة إجمالى الحضور للإعدادية العامة 59 ألفا و137 طالبا وإجمالى عدد الناجحين 47 ألفا و612 ناجحا بنسبة نجاح بلغت 80.5 %، لافتا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11309 طالبا نجح منهم 8751 طالبا بنسبة نجاح بلغت 77.38%، فضلا عن أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 58 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 77.46 %، مضيفا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.