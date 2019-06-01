الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة سياسة الاستيطان الإسرائيلي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن معارضته الشديدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وذلك تعليقا على قيام السلطات الإسرائيلية، أمس الأول الخميس، بطرح مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.



وقالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشئون الأمنية، فيدريكا موجيريني، في بيان أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد: "إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين التي تكون فيها القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، وهو السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم".



وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة في طريق عملية السلام، وسيواصل الاتحاد الأوروبي الاتصالات مع الطرفين ومع شركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو التفاوض بشأن حل الدولتين".



وكانت السلطات الإسرائيلية قد طرحت مناقصة، أمس الأول الخميس، لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي راموت وبسجات زئيف في القدس الشرقية.