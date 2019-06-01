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محافظات
السبت 01/يونيو/2019 - 03:34 م

انتظام امتحانات أولى ثانوي إلكترونيًا في 120 مدرسة بالغربية

هشام السعيد محافظ
هشام السعيد محافظ الغربية
أ ش أ
dostor.org/2650833

أكد هشام السعيد محافظ الغربية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية اليوم السبت، إلكترونيًا داخل 120 مدرسة، بينما أدى طلاب 4 مدارس الامتحان ورقيًا على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية العشر.

وأوضح المحافظ، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ 33 ألفًا و65 طالبًا وطالبة، مشددًا على التنسيق والتواصل المستمر أثناء فترة الامتحانات بين التربية والتعليم والكهرباء والإتصالات لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء أو الإنترنت.

ومن ناحية أخري، قال محافظ الغربية "إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعي مياه الشرب والكهرباء حتى تؤدى خدماتها بكفاءة ودون انقطاع ومواجهة أى أعطال فور الإبلاغ بها، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والعمل على حلها فورًا بجميع مراكز ومدن المحافظة".

وأضاف، أنه تم إعداد فرق مدربة لإصلاح أية أعطال كهرباء بجميع مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكثيف الإنارة في الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة، إلى جانب عمل دوريات خلال أيام العيد للعمل على مدار 24 ساعة، وعمل صيانة شاملة لمعظم المحولات بالمدن والقرى بقطاع الكهرباء.

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