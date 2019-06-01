الباز يوضح: لماذا كان يكره "غاندي" المسيحيين؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الزعيم الروحي الهندي مهاتما "غاندي"، في بداية حياته كان يكره المسيحيين، ولكن كراهيته تحولت بعد نضجه لفهم شديد وإعجاب كبير.

وتابع في برنامجه "باب الله"، المذاع على فضائية الغد، أن غاندي كان يكره المسيحيين لأن المبشرين المسيحيين اعتادوا أن يقفوا في ركن قريب من المدرسة الثانوية، ويسخروا من الهندوس، ويستهزئوا بآلهتهم، ولم تحتمل نفس غاندي هذا الأمر، وأصبح يكن لهم الكراهية.

واستكمل أن غاندي تخلص من هذا الإحساس، وبعيدًا عن المبشرين الذين كانوا سببًا في كراهية غاندي للمسيحية، إلا أن غاندي نفسه أعجب بآيات في العهد الجديد، وتحديدًا الآيات التي تقول لا تقفوا أمام الشر، ويقول عنها:"عجبتني، وأصابتني بغبطة لا حد لها"