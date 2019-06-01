اختلاط جماهير ليفربول وتوتنهام في مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

اختلطت جماهير ليفربول وتوتنهام في وسط مدينة مدريد قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تجمع بين الفريقين في ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم السبت.



الوقوف في طابور طويل تحت الشمس الحارة لدخول متجر دوري أبطال أوروبا لم يردع الجماهير من البحث عن هدايا تذكارية، بينما كان بائعو الشوارع يعرضون أشياء ليست رسمية بسعر أقل.



ومع وجود آلاف الجماهير بدون تذاكر في المدينة، حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الجمعة، من تداول العديد من التذاكر المزيفة وحث المشجعين على عدم استخدام السوق السوداء لشراء التذاكر لمتابعة المباراة من الملعب.



أكثر بقليل من نصف سعة الاستعداد تم تقسيمها بين الناديين، حيث حصل كل ناد على 17 ألف تذكرة.



وكان هناك تواجدا واضحا للشرطة في ميداني بلازا مايور وديل سول وبدا أن واجب عناصر الشرطة في بداية اليوم هو ارشاد الجماهير للاماكن التي يريدون التوجه إليها.



وكانت جماهير ليفربول أكثر انتشارا من جماهير توتنهام في الشوارع قبل أن تختلط جماهير الفريقين بشكل ودي.