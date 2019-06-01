ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

اعتمد اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية والتى جاءت بنسبة نجاح 76.5%، حيث تقدم للامتحانات 69 ألفا و261 طالبا، وتم توزيعهم على حوالي 375 لجنة على مستوى الإدارات العشر.



وجاء ذلك بحضور كل من المهندس حامد هبيلة سكرتير عام المحافظة ومحمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ولفيف من قيادات المديرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، داخل قاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام الغربية.



وأشار محافظ الغربية إلى أن مستقبلهم الباهر لن يتحقق سوى من خلال التفوق الدراسي والعمل والجهد طوال فترات دراستهم المستقبلية، متمنيا لهم دوام التفوق والتوفيق، مؤكدًا اهتمامهم بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.