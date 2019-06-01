وفاة مهاجم أرسنال السابق خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير

أعلن نادي إشبيلية وفاة نجمه السابق وأحد المهاجمين التاريخيين لنادي أرسنال الإسباني، خوسيه أنطونيو رييس، عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر حادث سير.



وذكر النادي الإسباني، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "لا نستطيع تأكيد أنباء أسوأ من ذلك، مؤكدا أن اللاعب كان أسطورة خالدة، كما كان من أفضل اللاعبين الذين خرجوا من الناشئين في تاريخ النادي".



يذكر أن تقارير إخبارية كانت قد أفادت، في وقت سابق، بأن رييس كان سيعود إلى أرسنال كمدرب تحت قيادة أوناي إيمري، الذي دربه في إشبيلية.

